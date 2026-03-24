Россия атаковала Полтавщину: двое погибших, 11 травмированных
В результате вражеской атаки по Полтавской общине погибли два человека, еще 11 получили травмы. В городе повреждены жилые дома и гостиница, на местах ударов возникли пожары.
В ночь на 24 марта Полтавщина оказалась под вражеской атакой . Во время воздушной тревоги в области работали силы противовоздушной обороны, а жителей призывали находиться в укрытиях.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич
По состоянию на 3.25 было известно, что в Полтавской общине зафиксировано повреждение жилых домов и гостиницы. Также возникли пожары. На местах работали все экстренные службы.
Впоследствии ситуация усложнилась. По состоянию на 3:40 сообщалось, что в результате атаки погибли два человека, еще семеро получили травмы. Пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь.
Уже по состоянию на четыре часа количество травмированных возросло до 11 человек.
Пока спасатели, медики и другие профильные службы продолжают ликвидацию последствий вражеского удара. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
Угроза нового ракетного удара РФ
Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.
В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В Укрзализныце прокомментировали эту информацию.