Россия атаковала Полтавщину: двое погибших, 11 травмированных

В ночь на 24 марта Полтавщина оказалась под вражеской атакой . Во время воздушной тревоги в области работали силы противовоздушной обороны, а жителей призывали находиться в укрытиях.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич

По состоянию на 3.25 было известно, что в Полтавской общине зафиксировано повреждение жилых домов и гостиницы. Также возникли пожары. На местах работали все экстренные службы.

Впоследствии ситуация усложнилась. По состоянию на 3:40 сообщалось, что в результате атаки погибли два человека, еще семеро получили травмы. Пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь.

Уже по состоянию на четыре часа количество травмированных возросло до 11 человек.

Пока спасатели, медики и другие профильные службы продолжают ликвидацию последствий вражеского удара. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Угроза нового ракетного удара РФ

Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.

В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В Укрзализныце прокомментировали эту информацию.