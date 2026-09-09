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Россия атаковала пункт пропуска на границе: есть погибшие и пострадавшие — все детали, фото, видео (обновлено)
Из-за российской атаки пункт пропуска временно приостановил свою работу.
Ночью 9 сентября армия России атаковала БпЛА международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Староказаче» в Одесской области, на границе с Молдовой. Есть погибшие и травмированные.
Что известно об атаке на КПП читайте в материале ТСН.ua.
Утром об атаке беспилотников на международный пункт пропуска сообщили в ГНСУ и Таможенной службе.
«Дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, возникли пожары. Есть пострадавшие и погибшие среди находившихся возле пункта пропуска гражданского населения», — отметили в ГНСУ.
Отмечается, что пункт пропуска «Староказачье» временно не работает: оформление граждан и транспортных средств на этом направлении границы временно приостановлено.
Что известно о жертвах
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что жертвами стали гражданские, находившиеся возле пункта пропуска.
«По предварительной информации, два человека погибли, трое пострадали. 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние», — подчеркнул чиновник.
Атака на КПП - фото, видео
Напомним, 1 сентября войска РФ атаковали пункты пропуска в Одесской области — «Орловка». Это паромный комплекс через реку Дунай, соединяющий Украину и румынский город Исакча.