Россия атаковала Ровенщину: дроны повредили дома, есть пострадавшие

В окрестностях Ровно раздались взрывы / Иллюстративное фото / © скриншот с видео

Реклама

В среду, 2 сентября, российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку на территорию Ровенской области . В результате вражеских ударов разрушений получили гражданские объекты и пострадали мирные жители региона.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Реклама

Последствия вражеского удара и пострадавшие

По предварительным данным руководства области, из-за действий агрессора ранения разной степени тяжести получили трое граждан. Известно, что эти люди получили лишь незначительные травмы и их здоровью ничего не угрожает.

Реклама

«Ровенская область подверглась воздушной атаке врага. Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание», – написал глава областной военной администрации.

Он также добавил, что на месте инцидента уже работают все соответствующие экстренные службы.

Местные власти оперативно отреагировали на разрушение имущества жителей общины. Представители администрации уже решают вопрос о предоставлении временного жилья той семье, которая больше всего пострадала от этого нападения.

Детали дроновой опасности вблизи Ровно

Перед официальными заявлениями властей мониторинговые каналы массово предупреждали жителей региона об угрозе воздуха. В частности, в сети распространялась информация о движении вражеских ударных беспилотников в направлении области.

Реклама

Впоследствии во время объявленной тревоги фиксировались громкие взрывы в окрестностях областного центра. В связи с постоянными атаками чиновники напоминают гражданам о необходимости соблюдать следующие базовые правила безопасности:

оперативно спускаться в укрытие при звуке сирен;

находиться в безопасных местах до официального отбоя;

избегать фиксации на камеру работы сил ПВО.

Напомним, 2 сентября Россия запустила по Украине баллистику и 174 дрона . Украинская противовоздушная оборона уже уничтожила 141 воздушную цель.

Новости партнеров

Новости партнеров