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Российская атака в Ровенскую область оставила без электроснабжения десятки населенных пунктов Сарненского района. Энергетики не могут оперативно устранить повреждения из-за угрозы повторных ударов.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль .

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По его словам, в результате обстрела электроэнергия исчезла около полусотни населенных пунктов района.

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Ситуацию усложняют частые воздушные тревоги, во время которых энергетики не могут безопасно проводить восстановительные работы.

К моменту сообщения главы ОВА в Сарненском районе снова объявили воздушную тревогу.

Коваль призвал местных жителей позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Сроки возобновления электроснабжения пока не уточняются.

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Последствия российских ударов по энергетике - последние новости

Массированная атака России 20 ноября снова нанесла удары по объектам, от которых зависит работа украинской энергосистемы. Под вражеским огнем оказались подстанции и энергетические линии, связанные с работой атомных электростанций и связями Украины с энергосистемой ЕС. Российские войска наносили удары волнами, делая паузы по 20–30 минут, что затрудняло тушение пожаров и восстановление поврежденных объектов.

На фоне постоянных атак энергосистема может и дальше работать в режиме дежурства аварийных отключений и ремонтов. Такой сценарий может повторяться в ближайшие два месяца: после удара часть потребителей остается без света, энергетики восстанавливают поврежденные сети, а затем происходит новая атака. В отдельных микрорайонах и населенных пунктах обесточивание могут длиться два-три дня , даже когда на соседних улицах есть электричество.

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