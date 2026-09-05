Россия атаковала "Шахедами" по Хмельницкой области: что известно о последствиях

Атака российских "Шахедов" / © ТСН.ua

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В субботу, 5 сентября, российские войска нанесли удар по Хмельницкому району с помощью ударных беспилотников. В результате атаки зафиксированы повреждения на территории отдельных предприятий, а также разрушен трехэтажный жилой дом. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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По словам главы ОГА, во время атаки в области действовали силы противовоздушной обороны.

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«Только что завершилась атака вражеских беспилотников. В дело вступили силы ПВО», — сообщил Тюрин.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате российского удара были повреждены объекты на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе. На место происшествия были направлены соответствующие службы, которые должны определить масштабы повреждений и ликвидировать последствия удара.

Кроме того, российские беспилотники повредили трехэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе одна несовершеннолетняя.

«Известно о четырёх пострадавших в результате нападения, среди которых одна несовершеннолетняя. Трое человек госпитализированы в медицинские учреждения, одному человеку оказана помощь на месте без госпитализации», — уточнил Тюрин.

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Последствия российского нападения в настоящее время уточняются, на местах повреждений работают соответствующие службы.

Напомним, в тот же день российская армия нанесла удар беспилотниками по Житомиру. После атаки над городом поднялся густой дым от пожара. Возможно, были поражены объекты «Новой почты».

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