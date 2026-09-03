ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2547
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала склады и админздание под Киевом: первые детали от власти

В ходе очередной российской атаки в Бориспольском районе повреждены гражданские объекты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым

Дым / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Военные агрессорки России атаковали Бориспольский район Киевской области. Есть по меньшей мере один раненый и масштабные повреждения.

Об этом сообщил руководитель Киевской облгосадминистрации Тимур Ткаченко.

«В результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали», — подчеркнул глава ОВА.

Из-за ударов в районе были повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. В настоящее время на местах «прилетов» работают все оперативные службы.

Атаки РФ на Киевщину — последние новости

Накануне вечером, 2 сентября, из-за атаки РФ возник пожар в частном спорткомплексе и в Обуховском районе. Пострадали два человека.

Утром 2 сентября россияне ударили по складам в Бучанском районе, возник пожар. Кроме того, в Броварском районе был поврежден жилой дом, а в Бориспольском — складское здание.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie