Россия атаковала склады и админздание под Киевом: первые детали от власти

Дым / © Associated Press

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Военные агрессорки России атаковали Бориспольский район Киевской области. Есть по меньшей мере один раненый и масштабные повреждения.

Об этом сообщил руководитель Киевской облгосадминистрации Тимур Ткаченко.

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«В результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали», — подчеркнул глава ОВА.

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Из-за ударов в районе были повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. В настоящее время на местах «прилетов» работают все оперативные службы.

Атаки РФ на Киевщину — последние новости

Накануне вечером, 2 сентября, из-за атаки РФ возник пожар в частном спорткомплексе и в Обуховском районе. Пострадали два человека.

Утром 2 сентября россияне ударили по складам в Бучанском районе, возник пожар. Кроме того, в Броварском районе был поврежден жилой дом, а в Бориспольском — складское здание.

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