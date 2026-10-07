Россия атаковала склад крупной торговой сети в Украине: что известно

Продукты / © Pixabay

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Во время очередной воздушной атаки в Украине получил повреждения склад свежих продуктов торговой сети «Ашан».

Об этом сообщила пресс-служба компании «Ашан».

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По данным компании, под удар попал именно склад, где хранится продукция категории «свежие продукты».

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«Сегодня в результате вражеской атаки поврежден наш склад свежих продуктов. Самое важное — ни один сотрудник не пострадал», — отметили в компании.

В торговой сети также выразили благодарность своему коллективу за работу в критических условиях и призвали граждан соблюдать меры безопасности при угрозе обстрелов.

«Берегите друг друга и не пренебрегайте правилами безопасности во время воздушных тревог», — добавили в «Ашане».

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