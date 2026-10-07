- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала склад крупной торговой сети в Украине: что известно
Российская атака повредила склад «Ашана» в Украине.
Во время очередной воздушной атаки в Украине получил повреждения склад свежих продуктов торговой сети «Ашан».
Об этом сообщила пресс-служба компании «Ашан».
По данным компании, под удар попал именно склад, где хранится продукция категории «свежие продукты».
«Сегодня в результате вражеской атаки поврежден наш склад свежих продуктов. Самое важное — ни один сотрудник не пострадал», — отметили в компании.
В торговой сети также выразили благодарность своему коллективу за работу в критических условиях и призвали граждан соблюдать меры безопасности при угрозе обстрелов.
«Берегите друг друга и не пренебрегайте правилами безопасности во время воздушных тревог», — добавили в «Ашане».
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия атаковала производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области, где выпускают газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.
Российский удар по Сумам разрушил завод фармацевтической компании «КУСУМ» и унес жизни его работника.