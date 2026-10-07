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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала склад крупной торговой сети в Украине: что известно

Российская атака повредила склад «Ашана» в Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Продукты

Продукты / © Pixabay

Во время очередной воздушной атаки в Украине получил повреждения склад свежих продуктов торговой сети «Ашан».

Об этом сообщила пресс-служба компании «Ашан».

По данным компании, под удар попал именно склад, где хранится продукция категории «свежие продукты».

«Сегодня в результате вражеской атаки поврежден наш склад свежих продуктов. Самое важное — ни один сотрудник не пострадал», — отметили в компании.

В торговой сети также выразили благодарность своему коллективу за работу в критических условиях и призвали граждан соблюдать меры безопасности при угрозе обстрелов.

«Берегите друг друга и не пренебрегайте правилами безопасности во время воздушных тревог», — добавили в «Ашане».

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия атаковала производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области, где выпускают газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.

Российский удар по Сумам разрушил завод фармацевтической компании «КУСУМ» и унес жизни его работника.

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