Россия атаковала спасателей в Нежине, когда те тушили пожар после "прилета" (фото)

Спасатели тушат пожар после «прилета» в Нежине

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска вечером 14 сентября атаковали спасателей в Нежине Черниговской области, когда те тушили пожар после удара БпЛА. Из-за атаки были травмированы четверо чрезвычайников, их госпитализировали.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Мэр Нежина Александр Кодола рассказал «Суспильному» подробности атаки на город, которую россияне устроили 14 сентября. Так, днем враг попал в большую нефтебазу. Для ликвидации пожара и последствий были привлечены более 20 единиц техники из Нежина и из ближайших районов.

Реклама

«Огнем уничтожено много имущества этого предприятия. Один из спасателей отравился во время ликвидации этой ситуации. По завершению тушения был второй „прилет“ вечером, в начале 23:00. В результате этого трое спасателей получили осколочные ранения. Они доставлены в больницу, им оказывают помощь», — сообщил Кодола.

Он отметил, что 14 сентября Нежин подвергся крупнейшей воздушной атаке за время полномасштабной войны. Российская атака продолжалась более 16 часов.

«Нежин атаковали десятками беспилотников, было несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры, по одному предприятию критической инфраструктуры было двойное попадание с перерывом в несколько часов. Обломки одного из беспилотников упали в центре города», — рассказал мэр.

Спасатели тушат пожар в Нежине после российской атаки 14 сентября

Спасатели тушат пожар в Нежине после российской атаки 14 сентября

Спасатели тушат пожар в Нежине после российской атаки 14 сентября

Спасатели тушат пожар в Нежине после российской атаки 14 сентября

Напомним, вечером 14 сентября российские дроны атаковали Нежин: сообщалось о попадании на двух предприятиях критической инфраструктуры и пожаре. В частности, был поражен резервуар горючего.

Реклама

Через некоторое время в Нежине снова раздались взрывы. Мэр сообщил, что в результате «прилета» дрона произошла авария на линии электропередачи.