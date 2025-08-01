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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины: что известно о последствиях

Враг снова целится в критическую инфраструктуру. В Сумах попали дроны, повреждены энергообъекты.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Беспилотник

Беспилотник / © Associated Press

1 августа враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумщины.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения», — отметил он.

По его словам, специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум, и.о. городского совета Артем Кобзарь сообщил, что два взрыва, которые сегодня прогремели в городе, были ударами вражеских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры.

«По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших», — подчеркнул Кобзарь.

Напомним, украинские военные освободили населенный пункт Кондратовка, расположенный недалеко от границы с Россией в Сумской области.

По официальной информации, операцию провели подразделения Сил обороны Украины, входящие в группировку войск «Курск», а также силы, подчиненные главнокомандующему.

Сейчас в Кондратовке продолжаются стабилизационные мероприятия.

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