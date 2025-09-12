- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Сумщину дронами и ракетами: трое погибших
В Сумах увеличилось количество жертв после утреннего удара. Россияне били дронами и ракетами.
Сегодня, 12 сентября, армия России атаковали окрестности Сум и область дронами ракетами — в результате ударов погибли три человека.
Об этом сообщила областная прокуратура.
Около 6 часов утра россияне атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в Сумах. Там погиб 65-летний охранник предприятия.
А уже в 06:30 враг ударил, по предварительным данным, тремя баллистическими ракетами по жилому сектору Битицкого старостата в Сумской громаде.
«В результате атаки погибли два человека, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены, по меньшей мере, пять человек. Повреждены или уничтожены более 10 домовладений», — говорится в ведомстве.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
Ранее сообщалось, что Сумы атаковали дронами. Погиб охранник.
В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 33 враждебных БпЛА.