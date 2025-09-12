ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Сумщину дронами и ракетами: трое погибших

В Сумах увеличилось количество жертв после утреннего удара. Россияне били дронами и ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сумы пережили атаку

Сумы пережили атаку / © Associated Press

Сегодня, 12 сентября, армия России атаковали окрестности Сум и область дронами ракетами — в результате ударов погибли три человека.

Об этом сообщила областная прокуратура.

Около 6 часов утра россияне атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в Сумах. Там погиб 65-летний охранник предприятия.

А уже в 06:30 враг ударил, по предварительным данным, тремя баллистическими ракетами по жилому сектору Битицкого старостата в Сумской громаде.

Последствия атаки

Последствия атаки

«В результате атаки погибли два человека, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены, по меньшей мере, пять человек. Повреждены или уничтожены более 10 домовладений», — говорится в ведомстве.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Ранее сообщалось, что Сумы атаковали дронами. Погиб охранник.

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 33 враждебных БпЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie