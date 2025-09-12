Россия атаковала Сумщину дронами и ракетами: трое погибших

Сумы пережили атаку / © Associated Press

Сегодня, 12 сентября, армия России атаковали окрестности Сум и область дронами ракетами — в результате ударов погибли три человека.

Об этом сообщила областная прокуратура.

Около 6 часов утра россияне атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в Сумах. Там погиб 65-летний охранник предприятия.

А уже в 06:30 враг ударил, по предварительным данным, тремя баллистическими ракетами по жилому сектору Битицкого старостата в Сумской громаде.

Последствия атаки

«В результате атаки погибли два человека, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены, по меньшей мере, пять человек. Повреждены или уничтожены более 10 домовладений», — говорится в ведомстве.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 33 враждебных БпЛА.