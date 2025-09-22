- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Сумы БпЛА: один человек пострадал (видео)
В городе зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение жилых домов.
Один человек пострадал в результате ночной атаки на Сумы российских ударных беспилотников.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь.
Он заявил, что два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению.
«В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы», — заявил Кобзарь.
Он добавил, что сейчас известно об одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что ночью в Бориспольском районе в результате удара БпЛА загорелся трехэтажный жилой дом, а также возник пожар в двух частных домах.
Мы ранее информировали, что в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.