Россия атаковала Сумы БпЛА: один человек пострадал (видео)

Shahed

Реклама

Один человек пострадал в результате ночной атаки на Сумы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь.

Он заявил, что два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению.

Реклама

«В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы», — заявил Кобзарь.

Он добавил, что сейчас известно об одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что ночью в Бориспольском районе в результате удара БпЛА загорелся трехэтажный жилой дом, а также возник пожар в двух частных домах.

Мы ранее информировали, что в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.