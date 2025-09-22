ТСН в социальных сетях

Украина
Россия атаковала Сумы БпЛА: один человек пострадал (видео)

В городе зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение жилых домов.

Игорь Бережанский
Один человек пострадал в результате ночной атаки на Сумы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь.

Он заявил, что два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению.

«В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы», — заявил Кобзарь.

Он добавил, что сейчас известно об одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что ночью в Бориспольском районе в результате удара БпЛА загорелся трехэтажный жилой дом, а также возник пожар в двух частных домах.

Мы ранее информировали, что в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

