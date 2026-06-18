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Россия атаковала Сумы дронами: погиб 56-летний мужчина, вспыхнули пожары
Российские войска ударили беспилотниками по Сумам в ночь на 18 июня. В результате атаки погиб 56-летний местный житель, также зафиксировано попадание по автозаправочной станции.
В городе Сумы в результате российской атаки беспилотниками погиб мирный житель.
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко .
По его словам, удар БпЛА неустановленного типа пришелся на частный жилищный сектор в Ковпаковском районе города. На территории одного из домохозяйств спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. События его гибели устанавливают соответствующие службы.
Попадания с последующим возгоранием произошло поздно вечером. Кроме этого, российские войска нанесли еще один удар по автозаправочной станции.
Возникшие на обеих локациях после атаки пожары спасателям удалось оперативно ликвидировать. Информация о других возможных последствиях ударов уточняется.
Напомним, что ранее в Киеве и Полтаве раздались взрывы .