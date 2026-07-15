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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала Сумы кассетным боеприпасом: есть пострадавшие

В результате удара повреждены частные жилые дома, а также пострадали семь человек.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на Сумщину

Последствия атаки на Сумщину

Российские кафиры вечером атаковали жилой сектор на окраине Сум. Предварительно враг применил кассетный боеприпас.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в результате удара повреждены частные жилые дома, а также пострадали семь человек.

Григоров сообщил, что после вражеской атаки на Сумскую общину в больницу доставили пять человек.

Две женщины и мужчина с ранениями обследуют медики. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

Еще двоих мужчин после медицинского осмотра перевели на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что кафиры атаковали Заречный район Сум управляемыми авиабомбами.

Мы ранее информировали, что российская авиация ежедневно под вечер атакует Запорожье управляемыми авиабомбами.

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Дата публикации
Количество просмотров
28
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