Последствия атаки на Сумщину

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Российские кафиры вечером атаковали жилой сектор на окраине Сум. Предварительно враг применил кассетный боеприпас.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в результате удара повреждены частные жилые дома, а также пострадали семь человек.

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Григоров сообщил, что после вражеской атаки на Сумскую общину в больницу доставили пять человек.

Две женщины и мужчина с ранениями обследуют медики. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

Еще двоих мужчин после медицинского осмотра перевели на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что кафиры атаковали Заречный район Сум управляемыми авиабомбами.

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Мы ранее информировали, что российская авиация ежедневно под вечер атакует Запорожье управляемыми авиабомбами.

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