Россия атаковала теплоэлектростанцию: ДТЭК заявляет о серьезных последствиях
В результате атаки ранения получили двое энергетиков.
Этой ночью российская армия атаковала теплой электростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Россия атаковала ТЭС ДТЭК, ранены два энергетика. Серьезно повреждено оборудование", - отметили в компании
По предварительной информации, ранены два энергетика. Им оказали всю необходимую помощь.
Заметим, энергетики сообщили, что с начала полномасштабного вторжения тепловые электростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.
Как сообщалось, ночью 8 октября россияне ударили по энергообъекту в Черниговской области. В Нежинском районе произошло отключение света. Более 4,5 тыс. человек остались без электричества. В мэрии подчеркивают, что было попадание по одному из объектов энергосистемы города.