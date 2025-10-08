Россия атаковала теплоэлектростанцию: ДТЭК заявляет о серьезных последствиях

Атака на энергетику. / © Associated Press

Этой ночью российская армия атаковала теплой электростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Россия атаковала ТЭС ДТЭК, ранены два энергетика. Серьезно повреждено оборудование", - отметили в компании

По предварительной информации, ранены два энергетика. Им оказали всю необходимую помощь.

Заметим, энергетики сообщили, что с начала полномасштабного вторжения тепловые электростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Как сообщалось, ночью 8 октября россияне ударили по энергообъекту в Черниговской области. В Нежинском районе произошло отключение света. Более 4,5 тыс. человек остались без электричества. В мэрии подчеркивают, что было попадание по одному из объектов энергосистемы города.

