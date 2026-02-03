Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС в рекордный мороз: без тепла в Украине сотни тысяч семей

Отключение отопления / © iStock

Дополнено новыми материалами

Россия осуществила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Под российской атакой в ночь на 3 февраля оказались восемь украинских областей.

«Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских извергов», — подчеркнул министр.

Враг для атаки использовал несколько видов баллистических ракет и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Оккупанты били по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Шмыгаль подчеркнул, что это были не военные цели, а исключительно гражданские.

«Сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25 °C!» — подчеркнул министр энергетики.

Атака на энергетику Украины 3 февраля — детали по областям

В ночь на 3 февраля российская армия массированно атаковала объекты энергетики Украины.

Ситуация в Киеве и области

Так, в Киеве без отопления остались Дарницкий и Днепровский районы. По всей столице без теплоснабжения остаются 1170 многоэтажек.

В то же время Днепровский и Дарницкий районы Киева (Левый берег) частично находятся в экстренных отключениях света. На Правом берегу продолжают действовать графики.

Под массированным ударом была и энергетическая инфраструктура в Киевской области.

Харьков

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харькова: повреждены энергообъекты в разных районах города. В частности, серьезные повреждения получила ТЭЦ. Ситуация с энергообеспечением города оценивается как сложная. Сейчас специалисты работают, чтобы оценить масштабы, но прогнозы неутешительны.

Из-за критических повреждений инфраструктуры в Харькове пошли на экстренный шаг: из систем отопления 820 домов, заживленных от мощной ТЭЦ, принудительно сливают воду. Такое решение приняли, чтобы в сильные морозы избежать перемерзания труб и масштабного разрушения городских теплосетей.

Днепр

В Днепре есть повреждения на территории инфраструктурного объекта.

Винницкая область

В Винницкой области были попадания в объекты критической инфраструктуры. Из-за ударов без света оказались 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Одесская область

В Одесской области — попадания по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона. На утро обесточены более 50 тыс. жителей. Аварийные бригады энергетиков начали работы по восстановлению электроснабжения.