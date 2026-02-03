- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 635
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС в рекордный мороз: без тепла в Украине сотни тысяч семей
Под ударом оказались восемь областей Украины, а главными целями стали объекты, обеспечивающие теплом Киев, Харьков и Днепр.
Россия осуществила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.
Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Под российской атакой в ночь на 3 февраля оказались восемь украинских областей.
«Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских извергов», — подчеркнул министр.
Враг для атаки использовал несколько видов баллистических ракет и крылатые ракеты, а также беспилотники.
Оккупанты били по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
Шмыгаль подчеркнул, что это были не военные цели, а исключительно гражданские.
«Сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25 °C!» — подчеркнул министр энергетики.
Атака на энергетику Украины 3 февраля — детали по областям
В ночь на 3 февраля российская армия массированно атаковала объекты энергетики Украины.
Ситуация в Киеве и области
Так, в Киеве без отопления остались Дарницкий и Днепровский районы. По всей столице без теплоснабжения остаются 1170 многоэтажек.
В то же время Днепровский и Дарницкий районы Киева (Левый берег) частично находятся в экстренных отключениях света. На Правом берегу продолжают действовать графики.
Под массированным ударом была и энергетическая инфраструктура в Киевской области.
Харьков
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харькова: повреждены энергообъекты в разных районах города. В частности, серьезные повреждения получила ТЭЦ. Ситуация с энергообеспечением города оценивается как сложная. Сейчас специалисты работают, чтобы оценить масштабы, но прогнозы неутешительны.
Из-за критических повреждений инфраструктуры в Харькове пошли на экстренный шаг: из систем отопления 820 домов, заживленных от мощной ТЭЦ, принудительно сливают воду. Такое решение приняли, чтобы в сильные морозы избежать перемерзания труб и масштабного разрушения городских теплосетей.
Днепр
В Днепре есть повреждения на территории инфраструктурного объекта.
Винницкая область
В Винницкой области были попадания в объекты критической инфраструктуры. Из-за ударов без света оказались 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Одесская область
В Одесской области — попадания по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона. На утро обесточены более 50 тыс. жителей. Аварийные бригады энергетиков начали работы по восстановлению электроснабжения.