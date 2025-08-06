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Россия атаковала трубопровод, по которому Украина получает газ из США и Азербайджана — Минэнерго
Газокомпрессорную станцию атаковали «десятки беспилотников», которые нанесли удар целенаправленно по сугубо гражданской инфраструктуре.
В ночь на 6 августа российские ударные беспилотники атаковали компрессорную станцию в Одесской области, которая используется для поставки в Украину сжиженного природного газа из США и голубого топлива из Азербайджана,
Об этом сообщили в Минэнерго.
Объект расположен в селе Новосельское на границе с Румынией и обеспечивает диверсифицированный маршрут, соединяющий греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод.
В Минэнерго уточнили, что станцию атаковали «десятки беспилотников», нанесшие удар целенаправленно по сугубо гражданской инфраструктуре.
В ведомстве добавили, что этот удар был также направлен «против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев».
Министр энергетики Светлана Гринчук назвала массированную атаку на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута «четким и понятным сигналом для всей Европы», которая планирует полностью отказаться от российского природного газа до 2027 года.
По ее словам, этот удар «свидетельствует о том, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости» ЕС.
«Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности», — подчеркнула министр.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за повреждения станции сотни семей остались без газа.
«Это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике», — отметил он.
Азербайджан начал поставлять газ в Украину через Трансбалканский трубопровод (проходит через Турцию, Болгарию, Румынию) в июле. «Нафтогаз» заключил соответствующее соглашение с азербайджанской госкомпанией SOCAR. В Минэнерго Украины тогда отметили, что объемы поставок небольшие, но имеют «стратегическое значение».
Напомним, в ночь на 6 августа российские войска атаковали Украину 45 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.