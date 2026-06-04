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- Украина
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Россия атаковала центр громады в Сумской области: есть погибшие и раненые
На Сумщине после вражеских обстрелов погибли и ранены гражданские. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Российские войска нанесли удар по центральной части Ямпольской громады. В результате атаки погибли два человека, еще четверо гражданских пострадали.
Об этом сообщил Олег Григоров — глава Сумской ОВА.
Первоначально сообщалось о пострадавших среди мирного населения и одном человеке в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли два человека.
Также в медицинское учреждение доставили четырех женщин, получивших ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.
«Личности погибших устанавливаются. Также в больницу доставили четырех пострадавших женщин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.
Григоров также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в опасности находиться в укрытиях.
Напомним, Россия наносит удары по Украине и активно готовится к новым массированным обстрелам. Именно тогда, когда страна до сих пор тяжело приходит в себя от предыдущих.
Также стало известно, что РФ усиливает воздушные атаки и придумала, как обходить системы ПВО. СМИ раскрыли новую тактику РФ по подавлению украинской ПВО и назвали главную цель масштабных ракетных ударов Кремля.