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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала центр громады в Сумской области: есть погибшие и раненые

На Сумщине после вражеских обстрелов погибли и ранены гражданские. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия атаковала центр громады в Сумской области: есть погибшие и раненые

Российская атака по общине на Сумщине унесла жизни двух человек

Российские войска нанесли удар по центральной части Ямпольской громады. В результате атаки погибли два человека, еще четверо гражданских пострадали.

Об этом сообщил Олег Григоров — глава Сумской ОВА.

Первоначально сообщалось о пострадавших среди мирного населения и одном человеке в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли два человека.

Также в медицинское учреждение доставили четырех женщин, получивших ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

«Личности погибших устанавливаются. Также в больницу доставили четырех пострадавших женщин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Григоров также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в опасности находиться в укрытиях.

Напомним, Россия наносит удары по Украине и активно готовится к новым массированным обстрелам. Именно тогда, когда страна до сих пор тяжело приходит в себя от предыдущих.

Также стало известно, что РФ усиливает воздушные атаки и придумала, как обходить системы ПВО. СМИ раскрыли новую тактику РФ по подавлению украинской ПВО и назвали главную цель масштабных ракетных ударов Кремля.

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Дата публикации
Количество просмотров
48
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