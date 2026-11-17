Атака РФ / © ТСН.ua

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Вечером 17 ноября Россия атаковала центр Винницы. Вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили мэр Сергей Моргунов и начальник областной военной администрации Наталья Заболотная.

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Атака РФ на Винницу 17 ноября — что известно

Городские власти отметили, что поврежден объект гражданской инфраструктуры, а в одном из зданий вспыхнул пожар.

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По их информации, по состоянию на этот момент данных о раненых или погибших нет. На место попадания выехали все соответствующие экстренные и коммунальные службы.

По данным городского головы Сергея Моргунова, в Виннице после вечерней атаки к врачам обратились четверо пострадавших. Предварительно у троих диагностировали контузии из-за взрывной волны, еще у одного человека — острый стресс. Все четверо находятся в стабильном состоянии, их обследование еще продолжается.

Атака РФ на Винницу 17 ноября / © соцмережі

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Напомним, Россия ударила по Виннице 17 ноября. В результате атаки произошло попадание в стоянку автомобилей. Загорелись два легковых и два грузовых автомобиля.

Россия устроила новую атаку ударными дронами на Киевскую область 17 ноября. Под ударом оказались сразу два района области, где зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.

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