Россия атаковала центр Житомира дронами: есть попадания

Последствия попадания на Житомирщине / © Виталий Бунечко / Facebook

В пятницу, 1 мая, российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Житомирскую область. В результате ударов повреждения получили центр Житомира и другие населенные пункты региона.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

Атака РФ на Житомирщину — что известно

По словам главы области, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. На местах попаданий зафиксированы повреждения:

нежилое помещение;

объектов спортивной инфраструктуры;

образовательных заведений.

Из-за атак возникли пожары, которые удалось оперативно потушить силами спасателей.

«По оперативной информации, в результате атаки пострадавших нет. Продолжаются восстановительные работы и ответные следственные действия», — сообщил Виталий Бунечко.

Массированная атака РФ по Украине 1 мая — последние новости

Напомним, днем 1 мая Россия массированно атаковала запад Украины дронами. Беспилотники пролетели через северные и центральные области, после чего взрывы прогремели в Хмельницкой и Тернопольской областях.

В Тернополь налетели около 60 дронов — в городе прогремела серия взрывов, возник сильный пожар и задымление. Часть районов (Центр, Канада и Солнечный) осталась без света. Мэр Сергей Надал призвал людей сидеть в укрытиях, не выезжать на дороги и плотно закрыть окна.

Также Россия атаковала Виннитчину рекордным количеством дронов — в небе над областью зафиксировали 74 беспилотника. Из-за падения одного из них разрушен частный дом, ранения получила женщина.

