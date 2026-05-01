Россия атаковала центр Житомира дронами: есть попадания
Россия атаковала Житомир и область беспилотниками. Повреждена спортивная и образовательная инфраструктура.
В пятницу, 1 мая, российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Житомирскую область. В результате ударов повреждения получили центр Житомира и другие населенные пункты региона.
Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.
Атака РФ на Житомирщину — что известно
По словам главы области, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. На местах попаданий зафиксированы повреждения:
нежилое помещение;
объектов спортивной инфраструктуры;
образовательных заведений.
Из-за атак возникли пожары, которые удалось оперативно потушить силами спасателей.
«По оперативной информации, в результате атаки пострадавших нет. Продолжаются восстановительные работы и ответные следственные действия», — сообщил Виталий Бунечко.
Массированная атака РФ по Украине 1 мая — последние новости
Напомним, днем 1 мая Россия массированно атаковала запад Украины дронами. Беспилотники пролетели через северные и центральные области, после чего взрывы прогремели в Хмельницкой и Тернопольской областях.
В Тернополь налетели около 60 дронов — в городе прогремела серия взрывов, возник сильный пожар и задымление. Часть районов (Центр, Канада и Солнечный) осталась без света. Мэр Сергей Надал призвал людей сидеть в укрытиях, не выезжать на дороги и плотно закрыть окна.
Также Россия атаковала Виннитчину рекордным количеством дронов — в небе над областью зафиксировали 74 беспилотника. Из-за падения одного из них разрушен частный дом, ранения получила женщина.