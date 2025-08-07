- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 615
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Украину 112 дронами: сколько было сбито, а сколько попало
Силы ПВО сбили 89 вражеских беспилотников, но не обошлось без «прилетов».
Российские войска в ночь на 7 августа атаковали Украину 112 ударными дронами различных типов. Противовоздушная оборона сбила или подавила 89 вражеских беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 7 августа оккупанты запустили по Украине 112 ударных беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов различных типов из Курска, Приморско-Ахтарска, оккупированных Чауды и Гвардейского.
По состоянию на утро известно, что украинская ПВО сбила/подавила 89 российских БпЛА типа «Шахед» дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.
В то же время в 11 локациях произошли попадания 23 беспилотников. Еще в трех локациях зафиксированы падения сбитых дронов (обломки).
Напомним, в ночь на 7 августа российская армия ударили «Шахедами» по Днепру. Пострадали четыре человека, вспыхнули несколько пожаров. Из-за вражеской атаки уничтожены и изуродованы десятки автомобилей. Поврежден ряд жилых домов.