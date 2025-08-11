ТСН в социальных сетях

Украина
1050
1 мин

Россия атаковала Украину 71 дроном: сколько сбито и сколько попаданий

Силам ПВО удалось уничтожить 59 беспилотников, однако 12 дронов достигли своих целей.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отражение атаки "Шахедов" на Украину

Отражение атаки «Шахедов» на Украину / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Украину в ночь на 11 августа, применив 71 беспилотник. Силы противовоздушной обороны обезвредили 59 вражеских дронов, но есть и попадания.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночью российские оккупанты устроили атаку на Украину 71 ударным дроном типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

На утро известно, что украинская ПВО сбила/подавлила 59 «Шахедов» и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке Украины.

В то же время 12 вражеских беспилотников попали в шести локациях. Еще в одной локации упали обломки сбитых дронов.

К слову, 10 августа российские военные ударили УАБами по Запорожью: попали по объекту транспортной инфраструктуры и по клинике медуниверситета. Из-за вражеской атаки пострадали 12 человек.

