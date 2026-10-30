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Россия атаковала Украину баллистической ракетой: в одном из регионов раздались взрывы
Военные сообщили об угрозе баллистики и зафиксировали ракету.
В ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами.
Об угрозе применения такого вооружения сообщили Воздушные силы ВСУ.
Предупреждение военных появилось около 3 часов. Затем в Воздушных силах заявили о движении баллистической ракеты в направлении Кременчуга Полтавской области.
Впоследствии вторая ракета также улетела в сторону Полтавщины через Харьковскую область.
По информации мониторинговых каналов, запуск был осуществлен с территории Курской области России.
Кроме ракетной угрозы, сообщалось об единичных ударных беспилотниках, находившихся в восточных и центральных регионах Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.
Позже Виталий Кличко рассказал о последствиях баллистической атаки на Киев. Известно по меньшей мере об одном погибшем.