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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Украину баллистической ракетой: в одном из регионов раздались взрывы

Военные сообщили об угрозе баллистики и зафиксировали ракету.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Украину

Враг атаковал Украину / © Getty Images

В ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами.

Об угрозе применения такого вооружения сообщили Воздушные силы ВСУ.

Предупреждение военных появилось около 3 часов. Затем в Воздушных силах заявили о движении баллистической ракеты в направлении Кременчуга Полтавской области.

Впоследствии вторая ракета также улетела в сторону Полтавщины через Харьковскую область.

По информации мониторинговых каналов, запуск был осуществлен с территории Курской области России.

Кроме ракетной угрозы, сообщалось об единичных ударных беспилотниках, находившихся в восточных и центральных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

Позже Виталий Кличко рассказал о последствиях баллистической атаки на Киев. Известно по меньшей мере об одном погибшем.

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