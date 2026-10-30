Россия атаковала Украину баллистической ракетой: в одном из регионов раздались взрывы

Враг атаковал Украину / © Getty Images

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В ночь на 30 октября российские кафиры атаковали Украину баллистическими ракетами.

Об угрозе применения такого вооружения сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Предупреждение военных появилось около 3 часов. Затем в Воздушных силах заявили о движении баллистической ракеты в направлении Кременчуга Полтавской области.

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Впоследствии вторая ракета также улетела в сторону Полтавщины через Харьковскую область.

По информации мониторинговых каналов, запуск был осуществлен с территории Курской области России.

Кроме ракетной угрозы, сообщалось об единичных ударных беспилотниках, находившихся в восточных и центральных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером, 29 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

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Позже Виталий Кличко рассказал о последствиях баллистической атаки на Киев. Известно по меньшей мере об одном погибшем.

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