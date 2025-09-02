- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 2 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Измаил
Днепропетровщина
Сумы/р-н
Киевщина, Черниговщина
Умань/р-н (Черкасщина)
Краматорский р-н (Донечина)
Бучанский р-н (Киевская область)
Белая Церковь (Киевская область)
Новодонецкое (Донеччина)
Обуховский р-н (Киевская область)
Славянск (Донечина)
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .