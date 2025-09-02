ТСН в социальных сетях

Украина
65
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

В ночь на 2 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Измаил

  • Днепропетровщина

  • Сумы/р-н

  • Киевщина, Черниговщина

  • Умань/р-н (Черкасщина)

  • Краматорский р-н (Донечина)

  • Бучанский р-н (Киевская область)

  • Белая Церковь (Киевская область)

  • Новодонецкое (Донеччина)

  • Обуховский р-н (Киевская область)

  • Славянск (Донечина)

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

65
