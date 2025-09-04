- Дата публикации
Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 4 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Славянск (Донечина)
Чугуев/окрестности (Харьковщина)
Полтавщина
Одесса
Харьковщина
