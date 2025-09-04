ТСН в социальных сетях

Украина
633
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 4 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Славянск (Донечина)

  • Чугуев/окрестности (Харьковщина)

  • Полтавщина

  • Одесса

  • Харьковщина

Напомним, что россияне атаковали Одессу дронами: в городе раздался ряд взрывов

