Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 27 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Запорожье;
Каменский р-н (Днепропетровщина)
Тульчинский р-н (Винничина);
Павлоград (Днепропетровщина);
Киевщина;
Кременчуг/р-н (Полтавщина);
Черниговщина;
Полтовщина;
Житомирщина.
Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .
Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.