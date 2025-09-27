ТСН в социальных сетях

Украина
146
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 27 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Запорожье;

  • Каменский р-н (Днепропетровщина)

  • Тульчинский р-н (Винничина);

  • Павлоград (Днепропетровщина);

  • Киевщина;

  • Кременчуг/р-н (Полтавщина);

  • Черниговщина;

  • Полтовщина;

  • Житомирщина.

Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .

Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.

146
