ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1370
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Николаевский р-н;

  • Тростянец (Сумщина);

  • Сумы/окрестности;

  • окрестности Николаева;

  • Николаев;

  • Чутовое (Полтавщина);

  • Запорожье;

  • Днепр;

  • Сумщина;

  • Конотоп (Сумщина);

  • Нежин (Черниговщина).

Напомним, что ранее в Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую общину: есть погибший и раненые .

Дата публикации
Количество просмотров
1370
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie