Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 3 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Николаевский р-н;
Тростянец (Сумщина);
Сумы/окрестности;
окрестности Николаева;
Николаев;
Чутовое (Полтавщина);
Запорожье;
Днепр;
Сумщина;
Конотоп (Сумщина);
Нежин (Черниговщина).
Напомним, что ранее в Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую общину: есть погибший и раненые .