Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Президент США Дональд Трамп в программе 60 Minutes заявил, что во время его последней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином тема Тайваня "вообще не поднималась". В то же время он намекнул, что Пекин "знает последствия" любых агрессивных действий против острова.