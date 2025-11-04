- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 4 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Славянск (Донецк);
Краматорск (Донецк);
Павлоград/окрестности;
Измаил (Одесщина);
Дунайское (Измаильский р-н);
Сумщина;
Окрестности Харькова
Напомним, что ранее речь шла о том, что в Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов.