Украина
100
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 4 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Славянск (Донецк);

  • Краматорск (Донецк);

  • Павлоград/окрестности;

  • Измаил (Одесщина);

  • Дунайское (Измаильский р-н);

  • Сумщина;

  • Окрестности Харькова

Напомним, что ранее речь шла о том, что в Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов.

100
