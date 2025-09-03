- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 3 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Житомирщина
Ровно
Кропивницкий
Луцк
Окрестности Киева
Знаменка (Кировоградщина)
Житомир/окрестности
Вышгород/р-н (Киевщина)
Дубровица (Ровенская область)
Житомирщина
Могилев-Подольский р-н (Виннитчина)
Одесский р-н
Львов
Хмельницкий
Вараш (Ровенская область)
Калуш (Франковщина)
Коломыя (Франковщина)