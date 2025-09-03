ТСН в социальных сетях

Украина
359
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 3 сентября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Житомирщина

  • Ровно

  • Кропивницкий

  • Луцк

  • Окрестности Киева

  • Знаменка (Кировоградщина)

  • Житомир/окрестности

  • Вышгород/р-н (Киевщина)

  • Дубровица (Ровенская область)

  • Житомирщина

  • Могилев-Подольский р-н (Виннитчина)

  • Одесский р-н

  • Львов

  • Хмельницкий

  • Вараш (Ровенская область)

  • Калуш (Франковщина)

  • Коломыя (Франковщина)

