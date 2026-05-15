Россия атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей удалось сбить ПВО

В ночь на 15 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили одну вражескую ракету Х-35 и 130 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации военных, атака продолжалась с 18:00 14 мая. Российская армия выпустила пять противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также одну противокорабельную ракету Х-35 с территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину 141 ударным беспилотником и дронами-имитаторами. Речь идет о БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись с направлений Брянска, Курска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила одну противокорабельную ракету Х-35 и 130 вражеских дронов на юге, севере и востоке страны. В Воздушных силах также отметили, что пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей.

В то же время зафиксировано попадание семи ударных беспилотников в шести локациях. Еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!», — добавили в ВС ВСУ.

Напомним, в ночь на 15 мая россияне в очередной раз нанесли удар по Одесской области. В результате атаки пострадали два человека.

Также россияне атаковали дроном пригородный поезд в Запорожской области. Беспилотник попал неподалеку пассажирского вагона. Жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям работников железной дороги, однако есть раненые.

