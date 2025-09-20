Россия атаковала Украину дронами и ракетами: сколько удалось сбить

ППО / © Zelenskiy/Official

В ночь на 20 сентября ПВО успешно отразили комбинированное воздушное нападение российских войск, подавив 583 средства воздушного нападения.

Об этом говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ в Telegram

По данным Воздушных Сил ВСУ, с 20:00 19 сентября противник нанес удар по территории Украины с помощью ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Радиотехнические войска зафиксировали 619 средств воздушного нападения, среди которых:

579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаций с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска и ВОТ Крыма;

32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ.

Атака отражалась силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

«Противник применил традиционную тактику одновременного удара большим количеством ракет и БпЛА различных типов. По крылатым ракетам эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16. Западное оружие в очередной раз демонстрирует свою эффективность на поле боя», — отметили в Воздушных Силах.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 20 сентября, противовоздушной обороной сбито и подавлено 583 воздушные цели:

552 вражеских БПЛА;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

29 крылатых ракет Х-101.

В то же время зафиксировано попадание баллистических и крылатых ракет, а также 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение обломков сбитых средств — на 10 локациях.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Николаевщине сегодня утром произошла массированная атака российских войск. Под обстрелом оказались промышленные объекты и фермерское хозяйство, возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Пострадавших пока нет.

В Хмельницкой области враг атаковал Дунаевецкую громаду. Во время ликвидации пожара обнаружен погибший мужчина, еще двое местных получили медицинскую помощь. Работали силы ПВО, масштабы разрушений уточняются.

На Днепропетровщине Россия нанесла удар беспилотниками и ракетами. В результате атаки пострадали 26человек, один человек погиб, в тяжелом состоянии находится 55-летний мужчина.