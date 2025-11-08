ТСН в социальных сетях

Украина
275
1 мин

Россия атаковала Украину: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

В ночь на 8 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Днепр;

  • Кривой Рог/р-н;

  • Харьков/пригород;

  • Черкасская, Полтавская;

  • окрестности Харькова;

  • Бучанский р-н (Киевщина);

  • Сумы;

  • Прилукский р-н (Черниговщина);

  • Запорожье;

  • Слобожанское;

  • Николаев;

  • Павлоград;

  • Чугуевский р-н (Харьковщина);

  • Нежинский р-н (Черниговщина);

  • Огородная (Черниговщина);

  • Чернигов;

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Светловодск(Полтавщина).

