Россия атаковала Украину: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.
В ночь на 8 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Днепр;
Кривой Рог/р-н;
Харьков/пригород;
Черкасская, Полтавская;
окрестности Харькова;
Бучанский р-н (Киевщина);
Сумы;
Прилукский р-н (Черниговщина);
Запорожье;
Слобожанское;
Николаев;
Павлоград;
Чугуевский р-н (Харьковщина);
Нежинский р-н (Черниговщина);
Огородная (Черниговщина);
Чернигов;
Кременчуг (Полтавщина);
Светловодск(Полтавщина).