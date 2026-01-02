- Дата публикации
Россия атаковала Украину: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 2 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались в:
Напомним, что ранее в Херсоне россияне атаковали людей из дрона: ранены .