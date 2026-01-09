ТСН в социальных сетях

Украина
20
1 мин

Россия атаковала Украину: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 9 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались в:

  • Львов;

  • Киев;

  • Канев (Черкащина);

  • Бровары;

  • Полтава/р-н;

  • Смела (Черкaщина).

Напомним, что в Киеве увеличивается количество погибших и раненых из-за массированной атаки РФ : есть повреждения критической инфраструктуры.

20
