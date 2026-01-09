- Дата публикации
Россия атаковала Украину: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.
В ночь на 9 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались в:
Львов;
Киев;
Канев (Черкащина);
Бровары;
Полтава/р-н;
Смела (Черкaщина).
Напомним, что в Киеве увеличивается количество погибших и раненых из-за массированной атаки РФ : есть повреждения критической инфраструктуры.