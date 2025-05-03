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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Украину новой группой беспилотников: названа траектория движения

В ночь на 3 мая 2025 года РФ атаковала Украину новой порцией ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 3 мая 2025 года РФ атаковала Украину новой порцией ударных беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • Новая группа "Шахедов" к северу Сумщины.

  • "Шахеды" на западе и в центре Сумщины — курсом на Черниговщину и Полтавщину.

  • "Шахеды" в центре Черниговщины — курсом на Киевщину.

  • Несколько групп БПЛА на севере, в центре и юге Полтавщины — курсом на юг, двигаются в направлении Лубен, Миргорода, Кременчуга.

  • "Шахеды" на севере Черкасской области — курсом на юг.

  • "Шахеды" на юге Кировоградщины — курсом на запад.

  • "Шахеды" на севере Днепропетровщины — двигаются на юг.

  • "Шахеды" на границе Харьковской и Сумской областей — курсом на север.

Напомним, что в ночь на 3 мая 2025 года россияне атаковали Харьков. Речь идет о почти 50 пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

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