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- Украина
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Россия атаковала Украину новой группой беспилотников: названа траектория движения
В ночь на 3 мая 2025 года РФ атаковала Украину новой порцией ударных беспилотников.
В ночь на 3 мая 2025 года РФ атаковала Украину новой порцией ударных беспилотников.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Новая группа "Шахедов" к северу Сумщины.
"Шахеды" на западе и в центре Сумщины — курсом на Черниговщину и Полтавщину.
"Шахеды" в центре Черниговщины — курсом на Киевщину.
Несколько групп БПЛА на севере, в центре и юге Полтавщины — курсом на юг, двигаются в направлении Лубен, Миргорода, Кременчуга.
"Шахеды" на севере Черкасской области — курсом на юг.
"Шахеды" на юге Кировоградщины — курсом на запад.
"Шахеды" на севере Днепропетровщины — двигаются на юг.
"Шахеды" на границе Харьковской и Сумской областей — курсом на север.
Напомним, что в ночь на 3 мая 2025 года россияне атаковали Харьков. Речь идет о почти 50 пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.