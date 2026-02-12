Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО

Ракетно-дроновый удар

Реклама

В ночь на 12 февраля РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Силами ПВО сбито 213 воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Обстрел Украины 12 февраля: детали

По информации ПС, враг выпустил:

Реклама

24 баллистических ракеты «Искандер-М/С-300» — из Брянской, Воронежской, Ростовской обл. — РФ, ТОТ Крыма;

управляемую авиационную ракету Х-59/69 — из ТОТ Донетчины;

219 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ., Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Из всех дронов около 150 — «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По подсчетам Воздушных сил, Силами ПВО удалось обезвредить 213 воздушных целей:

15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

197 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Впрочем, есть и попадание. Так, 9 ракет и 19 ударных БПЛА попали на 13 локациях. Также фиксируют падение отломков в 14 точках.

Реклама

Учитывая, что атака продолжается, украинцев призывают позаботиться о собственной безопасности.

Ранее говорилось, что российские войска ударили по одному из энергообъектов Одесщины. Имеются перебои с электро и водоснабжением. Энергетики работают на местах, чтобы восстановить поврежденное оборудование.

Как стало известно, удар пришелся на подстанцию ДТЭК.

«Разрушения значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — констатировали в ДТЭК.