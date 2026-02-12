- Дата публикации
Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО
Сегодня, 12 февраля, россияне ударили по Киеву, Харькову, Днепру и Одессе.
В ночь на 12 февраля РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Силами ПВО сбито 213 воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Обстрел Украины 12 февраля: детали
По информации ПС, враг выпустил:
24 баллистических ракеты «Искандер-М/С-300» — из Брянской, Воронежской, Ростовской обл. — РФ, ТОТ Крыма;
управляемую авиационную ракету Х-59/69 — из ТОТ Донетчины;
219 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ., Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Из всех дронов около 150 — «Шахеды».
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По подсчетам Воздушных сил, Силами ПВО удалось обезвредить 213 воздушных целей:
15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
197 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Впрочем, есть и попадание. Так, 9 ракет и 19 ударных БПЛА попали на 13 локациях. Также фиксируют падение отломков в 14 точках.
Учитывая, что атака продолжается, украинцев призывают позаботиться о собственной безопасности.
Ранее говорилось, что российские войска ударили по одному из энергообъектов Одесщины. Имеются перебои с электро и водоснабжением. Энергетики работают на местах, чтобы восстановить поврежденное оборудование.
Как стало известно, удар пришелся на подстанцию ДТЭК.
«Разрушения значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — констатировали в ДТЭК.