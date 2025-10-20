Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в ВС сообщили, сколько целей сбито

Атака дронами / © ТСН

В ночь на 20 октября (от 19:00 19 октября) противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из ТОТ Крыма и 60 ударными беспилотниками типа Shahed, «Гербера» и дронами других типов по направлениям: Миллерово, Орел, Приморско-Ах них — «Шахеды».

Об этом сообщило Командование Воздушных сил в Telegram.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание трех баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — призывают в Воздушных силах.

