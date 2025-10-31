Россия начала атаковать Украину крылатой ракетой 9М729 / Фото: missilethreat

Реклама

Россия использует против Украины ракету 9М729, из-за которой США вышли из ядерного договора в 2019 году. Оккупанты запускали ее более 20 раз.

Об этом пишет Reuters.

Как говорится в материале Reuters, Россия в последние месяцы атаковала Украину крылатой ракетой, секретная разработка которой побудила Дональда Трампа отказаться от пакта о контроле над ядерными вооружениями с Москвой во время его первого срока на посту президента США.

Реклама

Комментарии главы МИД Андрея Сибиги являются первым подтверждением того, что Россия использовала наземную ракету 9М729 в боевых действиях — в Украине или где-либо еще.

По данным источника агентства, с августа Россия осуществила 23 запуска этих ракет, еще два зафиксировали в 2022 году. Одна из них 5 октября пролетела более 1200 км перед поражением цели.

Ракета, изменившая договор РСМД

Ракета 9M729 привела к выходу Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Вашингтон заявил, что ракета нарушает договор и может пролететь далеко за пределы его 500 км, хотя Россия это отрицала.

По данным американского центра стратегических и международных исследований, ракета, которая может нести ядерную или обычную боеголовку, имеет дальность полета до 2500 км.

Реклама

Между тем военный источник сообщил, что ракета, запущенная Россией 5 октября, пролетела более 1200 км до места попадания в Украине.

«Демонстрация неуважения Путина к США»

По словам Сибиги, использование Россией запрещенной ДРСМД ракеты 9M729 против Украины в последние месяцы демонстрирует неуважение российского диктатора Владимира Путина к США и дипломатическим усилиям президента Трампа по прекращению войны России против Украины.

Он также заявил Reuters, что Киев поддерживает мирные предложения Трампа и что на Россию следует оказывать максимальное давление, чтобы она достигла мира, отметив, что усиление дальнобойной огневой мощи Украины поможет убедить Москву прекратить войну.

Вопрос для европейской безопасности

Использование 9M729 расширяет арсенал дальнобойного оружия России для ударов по Украине и соответствует схеме, когда Москва посылает угрожающие сигналы Европе, пока Трамп стремится к мирному урегулированию, заявили западные военные аналитики.

Реклама

«Я думаю, что Путин пытается усилить давление в рамках переговоров по Украине», — сообщил один из специалистов, добавив, что 9M729 была разработана для поражения целей в Европе.

Аналитики считают, что 9М729 дает России возможность наносить удары из глубины собственной территории, обходя системы ПВО.

Эксперты также предостерегают, если подтвердится использование таких ракет, это будет представлять угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

Фрагменты ракеты

Министерство иностранных дел Украины не предоставило деталей или дат ударов ракет 9М729. Высокопоставленный чиновник сообщил, что они начались 21 августа — менее чем через неделю после саммита Трампа и Путина на Аляске.

Реклама

В агентстве проверили снимки обломков после российского удара 5 октября по жилому дому в селе Лапаевка, где погибли четыре человека — это более 600 км от границ России. На фото видны два фрагмента ракеты, включая трубку с кабелями, которые обозначили как 9М729.

Один из экспертов отметил, что вид трубки, двигателя и обшивки соответствует ракете 9М729, а маркировка подтверждает идентификацию.

Удар из дальнего тыла

Россия имеет различные ракеты, способные достичь Украины, в том числе морские «Калибр» и воздушные Х-101. Но специалисты подчеркнули, что 9М729 дает России новые направления атак, что затрудняет их перехват противовоздушной обороной и увеличивает общее количество доступных ракет.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Министерству обороны «немедленно начать испытание ядерного оружия США». Такое распоряжение Трамп отдал после громких заявлений Кремля о своей непобедимой торпеде «Посейдон».