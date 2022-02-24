Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Российские войска атакуют украинские объекты.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

В то же время, он сказал, что, мол, в планы РФ не входит оккупация Украины.

Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.

Этой же ночью российские войска начали атаковать украинские стратегические объекты с воздуха на территории всего государства. Кроме того, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

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