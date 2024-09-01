Россия атаковала в Харькове ТРЦ, "Новую почту", "Дворец спорта": под завалами есть люди (фото)

По последним данным от спасателей, пострадали 33 человека, из них - 2 детей.

В обед 1 сентября страна-террористка Россия нанесла массированный ракетный удар по Харькову, в результате чего произошли масштабные разрушения и пожары, пострадали

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, жилая застройка, почтовое отделение, магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Предварительно пострадали 33 человека, из них 2 детей. Из-под завалов спасены 2 человека", — говорится в сообщении.

По состоянию на 16.00 продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожары и разбирают завалы. Под завалами есть люди.

Россия атаковала Харьков 1 сентября 2024 года / Фото: ГСЧС Украины

Россия атаковала Харьков 1 сентября 2024 года / Фото: ГСЧС Украины

Россия атаковала Харьков 1 сентября 2024 года / Фото: ГСЧС Украины

Напомним, Россия нанесла мощный удар по Харькову 1 сентября посреди белого дня. Била по гражданской инфраструктуре.

Новости ТСН 00:00 31 августа. Жертвы обстрела в Харькове, освобождение Олещука, первое золото

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