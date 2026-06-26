Россия атаковала Вилковскую общину Одесщины: есть обесточивание

Враг атаковал Одесщину / © unsplash.com

Реклама

В ночь на 26 июня российские войска нанесли удар по Вилковской городской территориальной общине Одесской области.

Об этом сообщила Измаильская райгосадминистрация.

По информации администрации, под ударом оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Вилковского общества.

Реклама

«В ночь на 26 июня противник атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковского городского территориального общества. В результате удара возник пожар. Подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации ее последствий», — говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадал один человек. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются атаковать украинское побережье Черного моря с помощью надводных дронов.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

Новости партнеров