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Россия атаковала Вилковскую общину Одесщины: есть обесточивание
В результате атаки возник пожар, пострадал один человек, а часть общины осталась без электроснабжения.
В ночь на 26 июня российские войска нанесли удар по Вилковской городской территориальной общине Одесской области.
Об этом сообщила Измаильская райгосадминистрация.
По информации администрации, под ударом оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Вилковского общества.
«В ночь на 26 июня противник атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковского городского территориального общества. В результате удара возник пожар. Подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации ее последствий», — говорится в сообщении.
В результате российской атаки пострадал один человек. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.
Ранее сообщалось, что российские войска пытаются атаковать украинское побережье Черного моря с помощью надводных дронов.
Мы ранее информировали, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.