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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала Вилковскую общину Одесщины: есть обесточивание

В результате атаки возник пожар, пострадал один человек, а часть общины осталась без электроснабжения.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Одесщину

Враг атаковал Одесщину / © unsplash.com

В ночь на 26 июня российские войска нанесли удар по Вилковской городской территориальной общине Одесской области.

Об этом сообщила Измаильская райгосадминистрация.

По информации администрации, под ударом оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Вилковского общества.

«В ночь на 26 июня противник атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковского городского территориального общества. В результате удара возник пожар. Подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации ее последствий», — говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадал один человек. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются атаковать украинское побережье Черного моря с помощью надводных дронов.

Мы ранее информировали, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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