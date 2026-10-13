Россия атаковала Виннитчину вечером: есть повреждения, первые подробности

Взрыв / © Associated Press

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На Виннитчине вечером 13 октября из-за атаки России получил повреждения объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

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Атака РФ на Виннитчину 13 октября — что известно

«В Жмеринском районе в результате вражеской атаки пострадал объект железнодорожной инфраструктуры. Все соответствующие службы уже работают на месте», — отметила Заболотная.

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По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Впрочем, воздушная атака все еще продолжается, поэтому чиновник призвала жителей области оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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Напомним, на Волыни во время российской атаки вечером 13 октября в воздухе был сбит реактивный «Шахед». Его обломки упали на развлекательный центр «Адреналин Сити» в Луцке, из-за чего на крыше здания вспыхнул пожар.

Также в Шевченковском районе Харькова 13 октября российский беспилотник атаковал здание одного из торговых маркетов.

Ранее мы писали, что после российской атаки на Ровно корпус гуманитарного университета выгорел почти дотла, а среди работников заведения есть раненые.

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