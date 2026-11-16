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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Виннитчину: есть попадание в объект критической промышленности

В результате российской атаки на Винницкую область зафиксировано попадание в объект критической промышленности. Ликвидацию последствий удара затрудняет угроза повторных обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 16 ноября российские войска продолжили атаковать Винницкую область. Под ударом оказался объект критической индустрии.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших.

В то же время, ликвидацию последствий обстрела осложняет угроза повторных российских ударов.

"Ликвидация последствий осложняется угрозой повторных ударов", - отметила глава ОВА.

Информацию о масштабах повреждений объекта пока не уточняют.

Напомним, что ранее РФ уготовила посреди дня по Виннице — что известно о дроновой атаке.

В Виннице прогремели взрывы – россияне устроили дроновую атаку. По последним данным, трое пострадавших.

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