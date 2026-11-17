Россия ударила по Виннице / © Винницкая ОГА

Реклама

Россия ударила по Виннице 17 ноября. В результате атаки попадание в стоянку автомобилей.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Реклама

К сожалению, одна женщина погибла, еще одна женщина травмирована.

Реклама

Загорелись два легковых и два грузовых автомобиля. Все службы работают над ликвидацией последствий.

© Винницкая ОГА

© Винницкая ОГА

Напомним, что с самого утра 17 ноября российская армия атакует Украину. В частности, большое количество беспилотников летит на запад. В ряде регионов раздаются взрывы.

Новости партнеров

Новости партнеров