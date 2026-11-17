- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Винницу: погибла женщина, вспыхнули легковые автомобили и грузовики
В Виннице в результате атаки погибла женщина. В ОВА рассказали о последствиях вражеского удара.
Россия ударила по Виннице 17 ноября. В результате атаки попадание в стоянку автомобилей.
Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
К сожалению, одна женщина погибла, еще одна женщина травмирована.
Загорелись два легковых и два грузовых автомобиля. Все службы работают над ликвидацией последствий.
Напомним, что с самого утра 17 ноября российская армия атакует Украину. В частности, большое количество беспилотников летит на запад. В ряде регионов раздаются взрывы.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: