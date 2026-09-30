Россия атаковала во время визита японской делегации в Киев: из поезда трижды эвакуировали

Встреча Ицунори Онодеры с Андреем Сибигой / © скриншот с видео

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Поезд с японской парламентской делегацией, который следовал в Киев, опоздал на семь часов из-за российских атак. Дипломатический рейс трижды приостанавливали, а пассажиров эвакуировали из вагонов.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.

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Столицу Украины посетили представители парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии во главе с бывшим министром обороны Ицунори Онодерой.

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Перед встречей с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой глава японской делегации рассказал, что путь в Киев значительно затянулся из-за российских атак. Поезд приходилось останавливать трижды, а пассажиров — эвакуировать из вагонов. В результате поезд прибыл с семичасовым опозданием.

Целью визита японских парламентариев, специализирующихся на вопросах обороны, стало обсуждение военного сотрудничества между Украиной и Японией.

В ходе встречи Андрей Сибига поблагодарил японскую делегацию за визит солидарности в Украину в условиях российских атак, а также за помощь, которую Япония оказывает Украине. Министр также выразил надежду, что японские компании будут активно участвовать в восстановлении Украины.

В то же время российские атаки продолжались и во время пребывания делегации в Киеве.

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По словам корреспондентки ТСН, взрывы в столице прогремели примерно за 20 минут до начала переговоров. Их слышали даже журналисты, находившиеся в здании Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи сообщил, что Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с Японией в сфере противовоздушной обороны перед наступлением зимы.

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