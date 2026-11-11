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Россия атаковала Яготин на Киевщине: есть жертвы, повреждены детсады и жилые дома
Дроны РФ ударили по Яготину в Киевской области. Есть погибший и раненые, а среди поврежденных объектов – детские сады.
Днем 11 ноября российские ударные дроны атаковали Яготин Бориспольского района Киевской области. К сожалению, в результате вражеских ударов погиб и ранен. Информация уточняется.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Кроме того, существуют значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В зданиях двух детских садов выбиты окна.
В четверг, 12 ноября, обучение в заведениях будет в дистанционном формате. Службы работают над ликвидацией последствий.
Также был поврежден автомобиль, два жилых дома и нежилое помещение значительной площади. Идет ликвидация пожара.
Дроны РФ атакуют Украину 11 ноября — главное:
Ночью 11 ноября русские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром атаковали еще и дронами. Горел гаражный кооператив, повреждены автомобили и многоэтажные жилые дома.
В Харькове в Салтовском районе вражеский беспилотник попал в машину. На месте удара возник пожар. Погибли два человека, еще один человек пострадал. Повреждены окна многоквартирного дома.
Утром 11 ноября российские войска атаковали Киев. В двух районах столицы в результате ударов были повреждены жилые дома, пострадал человек.
Также Россия атаковала области на западе. Во время атаки на Ровенщину ранения никто не получил, но в Хмельнитчине известно о по меньшей мере одного травмированного.
Разведчики выяснили, что россияне вывели дополнительные 15 экипажей дронов, чтобы еще больше терроризировать жителей Запорожья. Вражеские беспилотники все чаще охотятся не за военными объектами, а именно за людьми, жильем и общественным транспортом. Только за один день было 5 ударов по муниципальным автобусам со многими пострадавшими.