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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Яготин на Киевщине: есть жертвы, повреждены детсады и жилые дома

Дроны РФ ударили по Яготину в Киевской области. Есть погибший и раненые, а среди поврежденных объектов – детские сады.

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Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Дроны РФ атаковали Яготин

Дроны РФ атаковали Яготин / © ТСН

Днем 11 ноября российские ударные дроны атаковали Яготин Бориспольского района Киевской области. К сожалению, в результате вражеских ударов погиб и ранен. Информация уточняется.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Кроме того, существуют значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В зданиях двух детских садов выбиты окна.

В четверг, 12 ноября, обучение в заведениях будет в дистанционном формате. Службы работают над ликвидацией последствий.

Также был поврежден автомобиль, два жилых дома и нежилое помещение значительной площади. Идет ликвидация пожара.

Дроны РФ атакуют Украину 11 ноября — главное:

Ночью 11 ноября русские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром атаковали еще и дронами. Горел гаражный кооператив, повреждены автомобили и многоэтажные жилые дома.

В Харькове в Салтовском районе вражеский беспилотник попал в машину. На месте удара возник пожар. Погибли два человека, еще один человек пострадал. Повреждены окна многоквартирного дома.

Утром 11 ноября российские войска атаковали Киев. В двух районах столицы в результате ударов были повреждены жилые дома, пострадал человек.

Также Россия атаковала области на западе. Во время атаки на Ровенщину ранения никто не получил, но в Хмельнитчине известно о по меньшей мере одного травмированного.

Разведчики выяснили, что россияне вывели дополнительные 15 экипажей дронов, чтобы еще больше терроризировать жителей Запорожья. Вражеские беспилотники все чаще охотятся не за военными объектами, а именно за людьми, жильем и общественным транспортом. Только за один день было 5 ударов по муниципальным автобусам со многими пострадавшими.

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