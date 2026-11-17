Петер Мадяр. / © Associated Press

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Во вторник, 17 ноября, российские дроны ударили по Закарпатью. В частности, взрывы произошли в городе Мукачево.

ТСН.ua собрал реакции соседней Венгрии на обстрел Закарпатья.

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После утренней российской атаки на Закарпатье глава МИД Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с венгерской общиной и украинским народом, который «почти пять лет вынужден ежедневно переживать ужасы войны».

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По ее словам, было три волны атак, которые сосредоточились преимущественно на районах вокруг Мукачево и Ужгорода. Орбан сообщила о «поражении дронами».

«Это не первое воздушное нападение на Закарпатье, и, к сожалению, вряд ли будет последним», — подчеркнула министр иностранных дел.

Орбан заявила, что на фоне усиления ударов РФ по гражданскому населению Украины можно ожидать новых атак и на Закарпатье. По ее словам, ранее этот регион был относительно защищен благодаря своему географическому положению.

В свою очередь, премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что из-за российских атак Будапешт на два дня — 17-18 ноября — приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной.

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Венгерский политик заявил, что якобы дрон упал примерно в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Мукачево. Заметим, украинские власти о таком инциденте официально не сообщали.

По словам Мадьяра, из-за падения беспилотника экипаж прибывшего из Венгрии поезда пришлось эвакуировать.

Атака на Мукачево 17 ноября — что известно

С утра российская армия массированно атакует западные области Украины. В частности, под ударом оказалось Закарпатье: в 09.24 в регионе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о двигавшихся в направлении Свалявы беспилотниках. По данным мониторинговых каналов, дроны также фиксировали над Мукачево.

Впоследствии в Мукачево раздались взрывы. В городе зафиксировали три беспилотника типа Shahed. Один из них попал на территории Мукачевской громады, еще два удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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