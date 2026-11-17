Взрыв / © Getty Images

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Во вторник, 17 ноября, во время массированной атаки беспилотники долетели до Закарпатской области. В городе Мукачево произошли взрывы.

Что известно об атаке и ее последствиях — читайте на ТСН.ua.

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В Мукачевском районе в 09:24 объявили воздушную тревогу желтого уровня из-за угрозы БпЛА. Мониторы предупреждали о дроне в небе над городом. Около 10:00 произошли сильные взрывы.

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Пока информации о последствиях от местных властей нет. В воздушном пространстве Закарпатья до сих пор находятся несколько БпЛА.

Атака на Мукачево — что известно

В то же время журналист Виталий Глагола сообщил, что «Шахед» попал в старые помещения возле бывшего МРЭО на объездной Мукачево.

«По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. Информация еще уточняется», — подчеркнул он.

Атака на запад 17 ноября — что известно

Заметим, с утра Россия массированно атакует запад Украины. Дроны долетели до Закарпатья. Кроме того, сирены раздаются на Львовщине и Прикарпатье.

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Кроме того, российская армия ударила по Ровненщине. В результате удара без электроэнергии остались более 300 населенных пунктов.

На рассвете РФ атаковала Черновцы. В результате этого часть областного центра осталась без электроснабжения. Обошлось без пострадавших.

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