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Россия атаковала Закарпатье: один из городов всколыхнули взрывы — первые детали (обновлено)
В Мукачево во время воздушной тревоги желтого уровня произошли сильные взрывы.
Во вторник, 17 ноября, во время массированной атаки беспилотники долетели до Закарпатской области. В городе Мукачево произошли взрывы.
Что известно об атаке и ее последствиях — читайте на ТСН.ua.
В Мукачевском районе в 09:24 объявили воздушную тревогу желтого уровня из-за угрозы БпЛА. Мониторы предупреждали о дроне в небе над городом. Около 10:00 произошли сильные взрывы.
Пока информации о последствиях от местных властей нет. В воздушном пространстве Закарпатья до сих пор находятся несколько БпЛА.
Атака на Мукачево — что известно
В то же время журналист Виталий Глагола сообщил, что «Шахед» попал в старые помещения возле бывшего МРЭО на объездной Мукачево.
«По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. Информация еще уточняется», — подчеркнул он.
Атака на запад 17 ноября — что известно
Заметим, с утра Россия массированно атакует запад Украины. Дроны долетели до Закарпатья. Кроме того, сирены раздаются на Львовщине и Прикарпатье.
Кроме того, российская армия ударила по Ровненщине. В результате удара без электроэнергии остались более 300 населенных пунктов.
На рассвете РФ атаковала Черновцы. В результате этого часть областного центра осталась без электроснабжения. Обошлось без пострадавших.