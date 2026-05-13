Россия атаковала Закарпатье "Шахедами": в Сваляве раздались взрывы (видео)

В Сваляве раздались взрывы / © из соцсетей

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать глубокий тыл Украины. Во время массированной атаки по Украине в среду, 13 мая, под прицелом ударных дронов оказалась в том числе и Закарпатская область.

Пролет неприятельских целей и последствия атаки зафиксировали местные жители. Соответствующие кадры опубликовал журналист Витаил Глагола в своем Telegram-канале.

Эксклюзивные кадры вражеской атаки

На опубликованных видеоматериалах, снятых очевидцами во время воздушной тревоги, можно увидеть последствия российского террора. В частности, на одной из записей зафиксирован момент сразу после мощного взрыва вражеского «Шахеда» вблизи города Свалява.

На другом видео, снятом над территорией Межгорья, отчетливо слышен характерный громкий звук двигателя пролетавшего над регионом российского беспилотника. Также очевидцы поделились еще одним видео, где видно непосредственное попадание дрона в самой Сваляве.

Пока масштабы разрушений неизвестны. Официальная информация от представителей местных властей и военной администрации относительно последствий атаки на Закарпатье еще уточняется.

Дата публикации 15:43, 13.05.26

Массированная атака 13 мая — последние новости

Эта атака в Закарпатье стала частью масштабного вражеского террора западных регионов Украины днем 13 мая. По данным мониторинговых пабликов, главными целями массированной атаки РФ традиционно стали жилищный сектор и гражданская инфраструктура, а также объекты энергетики и стратегические транспортные узлы.

В частности, кроме областных центров Луцка и Ровно, под вражеский удар попали Ковель на Волыни и Здолбунов в Ровенской области, которые являются ключевыми хабами железнодорожного сообщения. Местные жители рассказали журналистам, что в Здолбунове было особенно громко, там люди насчитали десятки взрывов.

Неспокойно было и в самом областном центре, где в Ровно раздались мощные взрывы после того, как Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников и угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии стало известно, что в результате российского налета часть города осталась без света.

