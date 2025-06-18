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Россия атаковала Запорожье беспилотниками: какие последствия (фото)
Ночная атака БпЛА на Запорожье вызвала три масштабных пожара. Огонь охватил сотни квадратных метров.
В среду, 18 июня, враг атаковал Запорожье, использовав 13 беспилотников. В результате обстрела возникли многочисленные пожары и серьезные повреждения инфраструктуры. К счастью, без пострадавших.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
В результате атаки вспыхнули три пожара на площадях 100, 300 и 800 квадратных метров.
«Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили», — говорится в сообщении.
Сейчас аварийные и коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий ночного удара.
Напомним, что в ночь на 17 июня 2025 года Россия осуществила массированную атаку на Киев, Одессу и Запорожье, использовав дроны и ракеты. По состоянию на 18 июня известно, что в Киеве в результате атаки погиб 21 человек, 134 человека пострадали.
В 17 июня в Запорожье зафиксированы разрушения на предприятиях и в жилых домах.