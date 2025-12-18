ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
325
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Запорожье: что известно о попадании

Россияне попали в образовательное учреждение в Запорожье.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака РФ (иллюстративный фото)

Атака РФ (иллюстративный фото) / © ТСН.ua

Сегодня во время воздушной тревоги российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, целью вражеской атаки явилась гражданская инфраструктура города.

«Предварительно никто не пострадал. Последствия устанавливаются», — отметил Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что посреди белого дня россияне в очередной раз атаковали жилые кварталы Запорожья. Оккупанты нанесли три удара: под прицелом оказался объект инфраструктуры и многоэтажный дом. Управляемая авиабомба (КАБ) влетела прямо в жилую высотку, превратив квартиры в пепелище.

Дата публикации
Количество просмотров
325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie