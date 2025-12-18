- Дата публикации
Россия атаковала Запорожье: что известно о попадании
Россияне попали в образовательное учреждение в Запорожье.
Сегодня во время воздушной тревоги российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, целью вражеской атаки явилась гражданская инфраструктура города.
«Предварительно никто не пострадал. Последствия устанавливаются», — отметил Иван Федоров.
Ранее сообщалось, что посреди белого дня россияне в очередной раз атаковали жилые кварталы Запорожья. Оккупанты нанесли три удара: под прицелом оказался объект инфраструктуры и многоэтажный дом. Управляемая авиабомба (КАБ) влетела прямо в жилую высотку, превратив квартиры в пепелище.