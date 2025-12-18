Россия атаковала Запорожье: что известно о попадании

2026 год обещает быть насыщенным для тех, кто ищет любовь или готовится к браку. Все будет по‑новому, все будет иначе — ведь высшие и социальные планеты меняют положение в знаках, и вместе с ними открываются новые горизонты для личных взаимоотношений.